Образование 04 августа 2023, 17:27 Путин утвердил введение в школах трудового воспитания Президент России Путин подписал закон о введении трудового воспитания в школах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российских школьников с нового учебного года привлекут к общественно полезному труду без согласия родителей. Законопроект о введении новых обязанностей учащихся подписал президент Владимир Путин. Документ опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Глава государства утвердил внесение изменения в Федеральный закон «Об образовании». В него добавили пункт о возможности участия школьников в общественно полезной трудовой деятельности.

Реклама

Цель нововведения — сформировать у школьников базовые трудовые навыки и уважение к результатам чужой деятельности.

Под общественно полезным трудом подразумевается высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, а также участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее. До этого закон запрещал привлекать детей к труду без согласия родителей.

Депутат Госдумы Сергей Колунов во время рассмотрения инициативы в нижней палате парламента отметил, что трудовое воспитание поможет школьникам получить навыки, которые пригодятся во взрослой жизни.