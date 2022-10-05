Путин сообщил о внедрении единого подхода к образованию с 2023 года | 360°

Образование 05 октября 2022, 16:07 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин сообщил о внедрении единого подхода к образованию с 2023 года Президент РФ Путин: со следующего учебного года введут единый подход к образованию Министерство образования МО

Читать 360tv в

Обязательный единый подход к образованию введут в России (в том числе и в новых регионах) со следующего учебного года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передало РИА «Новости».

«Уже со следующего учебного года, вы знаете, конечно, об этом, в школах на всей территории России, включая наши новые регионы, будут введены единые обязательные подходы к организации воспитательной работы с подрастающим поколением. А также к преподаванию общественно значимых предметов», — сказал он на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

Реклама

Президент уточнил, что общественно значимые предметы — это русский язык, литература, история, география, обществознание и окружающий мир.

Реклама

Также глава государства на встрече указал на важность выстраивания системы образования и воспитания «на поворотном этапе развития». Прежде всего надо передать детям «нравственный, культурный код нашего народа».

0 0 0 0 0 0