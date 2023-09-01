Образование 01 сентября 2023, 17:17 Путин рассказал, заменит ли искусственный интеллект учителей в школах Путин: искусственный интеллект не сможет заменить учителей в школах РИА «Новости»

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Искусственный интеллект должен стать дополнительным инструментом помощи педагогу, но заменить учителей в школах он не сможет. Такое мнение озвучил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

По словам главы государства, страна уже идет по пути применения ИИ в образовании и продолжит следовать по нему в будущем.

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«Нужно относиться к этому как инструменту помощи педагогам и преподавателям. Искусственный интеллект вряд ли сможет заменить прямое общение между учеником и преподавателем», — отметил Путин.

Президент добавил, что мнений на этот счет много. Однако педагога ничем не заменить, особенно с точки зрения воспитательного процесса, подытожил глава государства.

Во время открытого урока Путин также рассказал о развитии института наставничества в России. По словам президента, в стране придают большое значение этому аспекту.