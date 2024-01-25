Образование 25 января 2024, 16:21 Путин раскрыл роль образования для будущего России Президент Путин: от уровня образования зависит будущее и успех России РИА «Новости»

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Будущее и успех России зависят от уровня образования в стране. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с учащимися вузов Калининградской области.

В России на протяжении веков уделяли большое внимание и придавали огромное значение развитию образования, подчеркнул глава государства.

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«Безусловно, от уровня образования, от уровня применяемых технологий, от того, какие амбиции возникают у каждого конкретного человека, региона либо всей страны, зависит будущее государства», — объяснил президент.

Это особенно актуально сегодня, когда знания стали частью экономического роста, повышения обороноспособности, а также сохранения государственности, традиций и этносов в России. Путин напомнил студентам о технологических изменениях в современном мире. По его словам, чтобы чувствовать себя полноценным участником этого процесса, важно хорошо учиться и быть на гребне происходящего.

Ранее Путин заявил, что все победы закладываются в школе. На этом фундаменте строится все общество, страна и государство.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее рассказал о планах президента на 25 января. Глава государства после поездки в университет Канта встретится с главой Калининградской области Антоном Алихановым, сообщил сайт kp.ru.