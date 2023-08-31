31 августа 2023, 15:27
Путин проведет открытый урок «Разговор о важном» в День знаний
Путин 1 сентября примет участие в «Разговоре о важном» с 30 школьниками
В пятницу, 1 сентября, президент Владимир Путин в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей» проведет открытый урок «Разговор о важном». В мероприятии примут участие 30 школьников, отличившихся успехами в учебе и победами в международных олимпиадах и конкурсах. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В День знаний президент России также в режиме видеоконференции с главой Киргизии Садыром Жапаровым дадут старт началу строительства трех общеобразовательных школ в Бишкеке, Баткене и Караколе. Занятия в учебных учреждениях будут проходить на русском языке, указали в Кремле.
Реклама
Кроме того, 1 сентября Путин в формате видеоконференц-связи будет присутствовать в церемонии открытия новых общеобразовательных школ пяти российских регионах, уточнил ТАСС.
Еженедельные «Разговоры о важном» стали традицией в российских школах. Они проходят по понедельникам с 5 сентября 2022 года. Уроки имеют патриотический характер и являются обязательными для посещения. Во время занятий ученикам рассказывают, в том числе, про специальную военную операцию.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на десятом Общероссийском родительском собрании заявил, что проведение в школах «Разговоров о важном» поддерживают 83% родителей в стране.
Школы
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама