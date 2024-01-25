Образование 25 января 2024, 17:28 Путин поздравил всех студентов, аспирантов и преподавателей с Татьяниным днем Президент Путин поздравил учащихся с Днем российского студенчества Vasilii Smirnov/Russian Look/globallookpress

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин поздравил с Татьяниным днем всех студентов и преподавателей. Встреча с учащимися прошла в Доме студента Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, сообщили на сайте Кремля.

«Цель нашей встречи в таком формате — поздравить вас с вашим праздником, с Днем российского студенчества. Поздравляю вас, всех студентов нашей страны, аспирантов, преподавателей, да и выпускников», — сказал российский лидер.

Реклама

Он назвал незабываемыми годы обучения в университете или институте.

День российского студенчества, или Татьянин день, отмечают в стране 25 января. Именно в эту дату в 1755 году учредили первый отечественный вуз — Московский университет. В 1791 году при нем освятили домовой храм — во имя святой мученицы Татьяны, которая стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.

Будущее и успех России зависят от уровня образования в стране, напомнил Путин. На обучение не стоит жалеть ни сил, ни времени, подчеркнул президент.