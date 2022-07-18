Путин поздравил подмосковных школьников с победой на Международной олимпиаде по физике
Подмосковные школьники получили два золота на Международной олимпиаде по физике. Победителей поздравил президент России Владимир Путин.
«На этих престижных международных соревнованиях российские школьники вновь продемонстрировали высокий интеллектуальный и творческий потенциал, основательную подготовку. Знания и упорный труд каждого из вас позволили завоевать пять наград высшей пробы», — привела слова главы государства пресс-служба Кремля.
Лидер страны выразил уверенность, что перечисленные качества помогут ребятам и дальше добиваться поставленных целей. Особую благодарность Путин выразил наставникам, близким и друзьям участников олимпиады. Он подчеркнул, что эти люди разделают со школьниками заслуженный успех.
«Желаю вам удачи и новых достижений», — заключил глава государства.
Международная олимпиада по физике проходила в Швейцарии. Ее победителями стали Олег Калашников и Вадим Ерин из Долгопрудного. Парни учатся в Физтех-лицее имени П. Л. Капицы. Еще золото получили Максим Пермяков из Саранска, Даниил Рынкевич и Илья Гладышев из Москвы.