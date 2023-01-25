Образование 25 января 2023, 15:09 Путин посетил МГУ в День студента Президент России Путин побывал в кластере «Ломоносов» центра МГУ «Воробьевы горы» РИА «Новости»

Читать 360tv в

В День студента президент России Владимир Путин приехал в МГУ имени М. В. Ломоносова. Он осмотрел первый пункт своего маршрута — кластер «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», рассказала администрация президента.

С мэром Москвы Сергеем Собяниным и ректором Виктором Садовничим главе государства показали интерактивный макет центра, он познакомился с проектами резидентов кластера «Ломоносов» и осмотрел строительство центра «Воробьевы горы». Он пообщается со студентами и узнает о планах развития научного кластера.

Реклама

Владимир Путин посещал МГУ имени М. В. Ломоносова 25 января в 2017 году, а в 2020-м в режиме видеосвязи провел заседание его попечительского совета.

Строительство инновационного научно-технологического кластера запустили в 2019 году совместно с Минэкономразвития, «Сбербанком» и другими компаниями. Он станет площадкой для работы научно-технологических компаний.