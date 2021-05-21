Путин поручил определить соотношение россиян и иностранцев в школах

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца марта 2022 года определить подход к соотношению россиян и иностранцев, обучающихся вместе в одних школьных классах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава государства поставил задачу определить такой подход, который был бы оптимальным для адаптации иностранных школьников и эффективности учебного процесса. Путин также поручил определить порядок учета соотношения иностранцев и россиян не только в школах, но и в детских садах.

Российский лидер также поручил МВД проверить, как продлевают срок временного пребывания в стране для несовершеннолетних иностранцев.

Путин в марте призвал не допустить значительного увеличения иностранных учеников в школах, как это происходит в США и европейских странах. Президент указал, что нельзя допускать такую практику, при которой из-за увеличения количества детей мигрантов россиянам приходится переводить своих детей в другие школы.

Российским выпускникам ранее посоветовали воздержаться от запуска воздушных шаров.