Путин похвалил школьников и учителей за слаженную работу в период пандемии

Президент Владимир Путин провел видеоконференцию с учителями и преподавателями, на которой похвалил их, а также родителей и учеников за отличную работу. Также глава государства отметил, что это время для всех было непростым.

«Понимаю, что было очень сложно всем: и школьникам, и родителям, и учителям. Но вы сработали на отлично, как одна команда. В короткие сроки преподаватели смогли наладить учебный процесс, дистанционно вели уроки, используя новые технологии и современные подходы», — сообщил президент.

Кроме того, российский лидер сказал, что уровень образования в период пандемии в стране остался на прежнем уровне, когда по миру в это время наблюдался спад. Об этом сообщил сайт Кремля.

Сегодня Владимир Путин обсудил с учителями еще одну важную тему — дистанционное образование. Он заверил, что в будущем школы не станут переходить на удаленку. Разговоры об этом президент назвал несерьезными.

Тем не менее в России началась разработка отечественной системы дистанционного обучения, но она будет применяться только по мере необходимости.