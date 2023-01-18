Образование 18 января 2023, 14:52 Путин поддержал идею сделать роман «Молодая гвардия» обязательным для школьников Президент России Путин согласился вернуть в школьную программу романы советских писателей РИА «Новости»

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Произведения классиков советской литературы стоит вернуть в обязательную школьную программу, чтобы дети знакомились с романами Михаила Шолохова и Александра Фадеева. Идею обсудили на встрече президента России Владимира Путина с ветеранами Великой Отечественной войны, жителями блокадного Ленинграда и общественниками, сообщил ТАСС.

«Безусловно, над этим нужно подумать», — сказал глава государства.

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Путин пообещал ветеранам обсудить с министром просвещения Сергеем Кравцовым их предложение внести в школьную программу в качестве обязательных произведения таких авторов, как Константин Симонов, Александр Фадеев, Михаил Шолохов и других.

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Российский лидер сказал, что важно познакомить детей с советскими классиками. Эти авторы, по его словам, определили историческое и общественное сознание поколений.

На то, что их преподают в качестве факультатива, то есть по желанию учителя, ему пожаловался создатель передвижного музея «Вещи блокадного Ленинграда» Валерий Исаков. Он призвал разбирать со школьниками романы «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Горячий снег» Юрия Бондарева, стихотворение «Сын артиллериста» Константина Симонова, «Донские рассказы» Михаила Шолохова и другие.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Владимир Путин побывал на выставке «Искра ленинградской победы» и пообщался с ветеранами.