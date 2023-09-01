Образование 01 сентября 2023, 13:52 Путин по видеосвязи откроет школы в Мариуполе и Дагестане 1 сентября Песков: по видеосвязи Путин откроет школы в Мариуполе, Ростове и других регионах РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 1 сентября откроет несколько образовательных организаций в разных регионах страны, в том числе в Мариуполе и Ростове-на-Дону. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости».

«Отдельно президент в режиме видеоконференции вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым откроет несколько школ на территории нашей страны», — указал Песков.

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По его словам, учебные заведения начнут работу в Мариуполе, Дагестане Подмосковье, а также в Ростове-на-Дону. В Новгородской области откроется детский сад.

В Дагестане средняя общеобразовательная школа будет носить имя Суханова — героя, который погиб в ходе специальной военной операции.

Также в День знаний президент России в рамках проектов платформы «Россия — страна возможностей» проведет открытый урок «Разговор о важном». В мероприятии примут участие 30 школьников, которые проявили особые успехи в учебе и олимпиадах.