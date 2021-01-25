Путин перечислил преимущества ЕГЭ

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) критикуют справедливо, однако он имеет ряд преимуществ. Этот способ аттестации выпускников позволяет большему числу абитуриентов из регионов поступать в ведущие вузы.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами.

«Система ЕГЭ <…> вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний и поступления в высшие учебные заведения», — сказал Путин.

При этом президент отметил, что ЕГЭ постоянно модернизируется, а в ряде вузов используют смешанную систему поступления. Несмотря на критику, ЕГЭ имеет ряд весомых плюсов. Один из них заключается в том, что в ведущие вузы стали поступать больше выпускников «с периферии» страны.

Ранее Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется. Количество новых случаев заболевания постепенно снижается — это дает возможность аккуратно снимать ряд введенных ограничений.