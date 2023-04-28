28 апреля 2023, 17:55
Путин назвал суверенную систему образования будущим России
Путин заявил о важности выстраивания суверенной системы образования в России
России необходимо выстраивать суверенную систему образования, от нее зависит будущее государства. Об этом на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге заявил президент страны Владимир Путин.
«Это важнейший элемент нашей совместной работы. В этом будущее нашей страны», — сказал он.
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Путин отметил, что обсуждал эту тему с лидерами многих политических фракций.
«Не могу с ними не согласиться, все практически об этом говорят. Полностью с ними согласен», — добавил он.
Ранее глава государства заявил, что сложившаяся политическая система России серьезно окрепла и получила неоценимый опыт в сильнейшей конкурентной борьбе.
Он отметил, что благодаря этому в стране сформированы основы федеративного, социального, демократического и правового государства.
Также он заявлял, что Запад пытался навязать всем собственные правила, но Россия им следовать не будет.
Владимир Путин
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