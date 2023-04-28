Образование 28 апреля 2023, 17:55 Путин назвал суверенную систему образования будущим России Путин заявил о важности выстраивания суверенной системы образования в России РИА «Новости»

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России необходимо выстраивать суверенную систему образования, от нее зависит будущее государства. Об этом на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге заявил президент страны Владимир Путин.

«Это важнейший элемент нашей совместной работы. В этом будущее нашей страны», — сказал он.

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Путин отметил, что обсуждал эту тему с лидерами многих политических фракций.

«Не могу с ними не согласиться, все практически об этом говорят. Полностью с ними согласен», — добавил он.

Ранее глава государства заявил, что сложившаяся политическая система России серьезно окрепла и получила неоценимый опыт в сильнейшей конкурентной борьбе.

Он отметил, что благодаря этому в стране сформированы основы федеративного, социального, демократического и правового государства.

Также он заявлял, что Запад пытался навязать всем собственные правила, но Россия им следовать не будет.