Психолог Выжва рассказала, стоит ли заставлять ребенка учиться летом

Наступило лето, а это значит, что школьники вышли на заслуженные каникулы. Однако в этот период многие родители задаются вопросом о том, стоит ли заставлять ребенка учиться летом, чтобы тот не растерял хватку. Психолог, психоаналитик Лариса Выжва рассказала, нужно ли заставлять детей заниматься во время каникул. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Не нужно. Нужно смотреть, как ребенок реагирует на предложения позаниматься. Есть дети, которым это интересно, а есть такие, которым хочется побездельничать, что-то поделать, куда-нибудь съездить или еще что-то в этом духе. Все очень индивидуально», — пояснила специалист.

При этом эксперт пояснила, что в летний период лучше всего заниматься не учебой ребенка, а состоянием его здоровья. Чем лучше оно у ребенка, тем проще проходит его адаптация к учебе после летних каникул. Больше всего внимания стоит уделять здоровью младшеклассников, так как они обладают меньшим запасом психических и физических сил.