Образование 22 декабря 2022, 04:15 Психолог Тимофеенко рассказала, как организовать учебный процесс детей на каникулах Психолог Тимофеенко посоветовала не нагружать детей учебой во время каникул

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Во время новогодних каникул дети должны полноценно отдохнуть. Руководитель направления психологической помощи подросткам образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко рассказала, как организовать учебный процесс детей на каникулах. Об этом сообщили «Известия».

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Специалист пояснила, что отказываться от учебы на каникулах полностью не стоит. Однако лучше уделить внимание тем предметам, которые интересны ребенку. При этом со школьниками младших классов занятия лучше проводить в игровой форме. Старшеклассникам же нужно дать простор для творчества.