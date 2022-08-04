Психолог рассказал, с какого возраста лучше всего готовить ребенка к школе

Пять лет является оптимальным возрастом для начала подготовки ребенка к школе. Об этом рассказала психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.

«Дошкольник уже имеет определенный интеллектуальный запас и уже с ним можно работать по его систематизации и анализу», — сказала Екушевская в разговоре с «Газетой.ru».

Она уточнила, что начинать подготовку к обучению в школе лучше всего с пятилетнего возраста. При этом она подчеркнула, что во время занятий нужно обратить внимание на три аспекта зрелости: интеллектуальный, эмоциональный и социальный.

«Социальная готовность связана с умением общаться и наличием потребности в общении. Также сюда относят понимание и принятие роли ученика, навык слушания учителя, соблюдения правил, принятых в коллективе», — пояснила психолог.

Интеллектуальный аспект подразумевает умение обобщать, сравнивать, классифицировать и делать выводы. Эмоциональная составляющая связана с наличием навыков управления эмоциями.