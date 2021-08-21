Психолог рассказал, как узнать вундеркинда

Нет никаких гарантий, что вундеркинд станет гением во взрослой жизни. Но возможно заметить одаренного ребенка еще в раннем детстве. Координатор регионального распределенного центра консультирования родителей при Государственном гуманитарно-технологическом университете Елена Петрова рассказала «360», как распознать юного Моцарта или да Винчи.

Психолог отметила, что критерии условны, но их все же можно обозначить.

«Такие дети чрезмерно любознательны и активны. Они способны включаться в различные виды деятельности, причем не просто становиться соучастником, а реализоваться — достичь каких-то продуктивных результатов. Ну и, конечно, создание нового: творчество, творческий подход, создание какого-то нового опыта, на что не способны иногда другие дети», — пояснила Елена Петрова.

По ее словам, на ранних этапах развития детей с высоким уровнем способностей довольно много. Но количество уменьшается по мере того, как они растут, становятся взрослыми и получают профессиональное образование. Психолог отметила, что это не проблема образовательной системы, а индивидуальные особенности.

«Не каждую способность можно развить до уровня гениальности. Одаренные дети доходят до того уровня развития способностей, выше которого они уже пойти не могут, и становятся больше похожи на обычных людей. У каждого вундеркинда есть своя планка. Дать 100-процентную гарантию того, что ребенок, который проявляет способности, отличающие его от других в детстве, будет продолжать проявлять эти способности во взрослой жизни, нельзя», — заключила Елена Петрова.

Ранее российские СМИ освещали историю восьмилетней москвички Алисы, которая сдала ЕГЭ на высокие баллы и поступала в МГУ на психологический факультет. Поступить на бюджет она не смогла и будет учиться на платном.

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