Образование 17 января 2023, 16:44 Психолог Полина Малахова оценила идею возвращения трудового воспитания

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В России предложили узаконить трудовое воспитание в школах, и это может быть очень полезно для развития ребенка. Об этом рассказала «ФедералПресс» психолог Полина Малахова.

По ее словам, привлечение ребенка к труду будет развивать у него специальные навыки. Даже если они не пригодятся в жизни, то будут благотворно влиять на расширение кругозора.

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Также психолог сослалась на японский опыт. Там детей с ранних лет в школе учат готовить и дежурить. Поэтому, если реализовывать идею правильно, то она приведет только к обоюдной пользе для учеников и учителей.

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