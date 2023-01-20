Образование 20 января 2023, 14:12 Психолог Погребняк объяснила, как побороть волнение на экзамене Психолог Погребняк: побороть волнение поможет четкий план подготовки РИА «Новости»

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Семейный и медицинский психолог, преподаватель психологии Наталия Погребняк в разговоре с «Радио 1» рассказала, как побороть волнение во время сдачи экзамена.

Как отметила специалист, волнение появляется по той причине, что сам человек нагнетает ситуацию, боясь плохой оценки или завышенных ожиданий, например, от родителей.

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«И завышенные требования от родителей, самого себя и общества. Это превращает подготовку в сильный и долговременный стресс», — процитировало ИА Nation News Погребняк.

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В первую очередь психолог посоветовала определить ценность экзамена по шкале от одного до 100. Тогда и станет ясно, что переживать было не из-за чего. Специалист также порекомендовала спланировать подготовку к экзамену, а вечером перед ним отвлечься на что-то приятное и вовремя лечь спать. Главное, по ее словам, ко всему относиться проще, в том числе и к сдаче экзаменов.