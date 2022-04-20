Психолог оценила решение ввести уроки истории с первого класса

Доцент Института психологии Л. С. Выготского, кандидат психологических наук Жанна Сугак обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» решение министра просвещения РФ Сергея Кравцова ввести уроки истории с первого класса.

Сугак заметила, что история — это наука, к которой можно подойти, обладая причинно-следственными связями и понятийным мышлением.

«Я думаю, что многие люди, говоря про то, что ребенку рано или не очень рано учить историю, говорят про какие-то конкретные события», — обратила внимание психолог.

По ее словам, вопрос заключается не в событиях, а в том, что ребенок понимает, как это выстроено. Затем он наполняет это тем содержанием, которое нужно.

«Надо человека погружать в тот мир, в котором он живет, чтобы он осознавал. И начинается история с того, что я понимаю, что я принадлежу к какой-то семье», — добавила специалист.