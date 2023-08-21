Образование 21 августа 2023, 19:08 Психолог Осадчая: отмена домашнего задания пойдет на пользу образовательному процессу

Читать 360tv в

Отмена домашних заданий для школьников положительно скажется на образовательном процессе. Об этом сообщила культурный аналитик и психолог Анна Осадчая в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, у учеников старших классов на выполнение домашнего задания уходит около четырех часов. Из-за этого школьникам не хватает времени на культурное развитие, которое включает в себя чтение книг и общение с интересными людьми.

Реклама

Отмечается, что ранее с инициативой отмены домашнего задания в школах выступил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.