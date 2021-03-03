Психолог объяснил, как сформировать у ребенка готовность к школе

Дошкольный психолог-педагог Дарья Дугенцова объяснила, как сформировать у ребенка важные компоненты готовности к обучению в школе, написало РИА ФАН.

По ее словам, психологическая готовность является самым важным показателем для поступления в учебное заведение. Она подразумевает возможность ребенка удерживать в течение определенного времени конкретную программу деятельности и иметь саморегуляцию.

«Необходимо учить ребенка работать по инструкции, слышать ее с первого раза и правильно выполнять, учить контролировать свои действия и результат. Для обучения поможет конструирование по образцу, графические диктанты и выполнение простых пошаговых заданий», — пояснила Дугенцова.

Помимо прочего, будущему ученику необходима мотивационная готовность. Это внутреннее осознанное стремление дошкольника получать новые знания. Обычно наглядный пример подают родители. Можно проводить дома различные эксперименты, концентрируя внимание не только на результате, но и на процессе.