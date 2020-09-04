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    04 сентября 2020, 16:35

    Психолог объяснил, как легко будить ребенка в школу

    Алена Макаренко

    Правильное пробуждение — залог успехов в учебе в школе. В этом уверен психолог Никита Карпов, сообщил Пятый канал.

    Ребенок должен сделать вечером как можно больше — выучить уроки, собрать учебники и тетради, подготовить одежду.

    «Собраться, подготовить „взлетную полосу“, чтобы утром быстро наметать завтрак на стол и покормить ребенка. Подготовить ключи, одежду, проездной, то есть все то, что необходимо для выхода из дома», — отметил специалист.

    Будить ученика нужно спокойно, без суеты и с лаской. Если ребенок не может сразу же подняться с кровати, стоит дать ему еще немного времени понежиться в постели. Психолог выделил простой принцип: чем младше ребенок, тем в большей ласке он нуждается утром.

    Карпов советует взрослым нежно гладить ребенка, что-нибудь шептать, рассказывать, звать или щекотать, отметила радиостанция «Комсомольская правда».

    Каким бы правильным ни было пробуждение, изначально необходимо приучать школьника к будильнику. Подъем по сигналу несет важную психологическую мотивацию.

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