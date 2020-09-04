Психолог объяснил, как легко будить ребенка в школу

Ребенок должен сделать вечером как можно больше — выучить уроки, собрать учебники и тетради, подготовить одежду.

«Собраться, подготовить „взлетную полосу“, чтобы утром быстро наметать завтрак на стол и покормить ребенка. Подготовить ключи, одежду, проездной, то есть все то, что необходимо для выхода из дома», — отметил специалист.

Будить ученика нужно спокойно, без суеты и с лаской. Если ребенок не может сразу же подняться с кровати, стоит дать ему еще немного времени понежиться в постели. Психолог выделил простой принцип: чем младше ребенок, тем в большей ласке он нуждается утром.

Карпов советует взрослым нежно гладить ребенка, что-нибудь шептать, рассказывать, звать или щекотать, отметила радиостанция «Комсомольская правда».

Каким бы правильным ни было пробуждение, изначально необходимо приучать школьника к будильнику. Подъем по сигналу несет важную психологическую мотивацию.