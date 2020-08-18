Психолог назвал шесть качеств хорошего школьного учителя

Психолог, преподаватель МГППУ и профессор кафедры Научных основ экстремальной психологии Марина Розенова назвала шесть качеств хорошего школьного учителя.

Первым из них является умение общаться и доносить свою мысль. Преподавателю необходимо слушать собеседника и выстраивать дружественные отношения. Еще одно важное качество учителя — способность поддержать робкого ребенка. Чаще всего это требуется в первых классах.

Помимо прочего, в любом процессе обучения нужно уметь правильно критиковать в форме обратной связи. Еще педагоги должны подстраиваться под детей с разным восприятием и при необходимости объяснять материал несколькими способами, пишет сайт kp.ru.

Также эта профессия предполагает эмоциональную стабильность и устойчивость к соблазну проявить власть. Преподавателю необходимо ориентироваться на сотрудничество и быть для ребенка консультантом.