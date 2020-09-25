25 сентября 2020, 17:46
Психолог назвал минусы дистанционного обучения
Подростковый психолог Вероника Ерофеева назвал минусы дистанционного обучения в школах. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».
По ее словам, во время обучения дома образуется «социальная пропасть» между учащимися. Особенно это касается тех, кто растет в неблагополучных семьях и вынужден круглые сутки находиться в такой обстановке.
«Находясь на удаленном обучении, ребенок уделяет внимание разным социальным условиям, которые есть у него дома. В квартире чисто физически может не быть условий для занятий или будут какие-то раздражающие факторы», — пояснила она.