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    25 сентября 2020, 17:46

    Психолог назвал минусы дистанционного обучения

    Дарья Морозова

    Подростковый психолог Вероника Ерофеева назвал минусы дистанционного обучения в школах. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

    По ее словам, во время обучения дома образуется «социальная пропасть» между учащимися. Особенно это касается тех, кто растет в неблагополучных семьях и вынужден круглые сутки находиться в такой обстановке.

    «Находясь на удаленном обучении, ребенок уделяет внимание разным социальным условиям, которые есть у него дома. В квартире чисто физически может не быть условий для занятий или будут какие-то раздражающие факторы», — пояснила она.

    Новости SMI.FM