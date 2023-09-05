Образование 05 сентября 2023, 13:16 Психолог Наумова посоветовала родителям приучать ребенка делать уроки самостоятельно

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Родители не должны все время делать уроки вместе с ребенком, нужно приучать его к самостоятельности. Таким мнением поделилась с News.ru детский психолог Наталья Наумова.

По ее словам, приходить на помощь нужно лишь в том случае, если школьник столкнулся с трудностями или не понял материал. Тогда не стоит становиться в позу и отказывать. Но делать это нормой — ошибка. Если все время помогать ребенку, он не научиться справляться сам и будет терпеть неудачи на контрольных.

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