Образование 06 сентября 2023, 14:02 Психолог Наумова посоветовала родителям приучать ребенка делать домашние задания самостоятельно

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Детский психолог Наталья Наумова в беседе с изданием «ФедералПресс» посоветовала родителям школьников приучать своих детей делать домашние задания самостоятельно.

Если ребенок сталкивается с трудностями, можно предложить ему писать в черновик. Какие-то непонятные задания ему должен растолковать взрослый.

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«Можно также привлечь репетитора, чтобы тот растолковал, как и что нужно делать. После ребенок уже сможет выполнять задания своими силами», — сообщила специалист.

В случае непонимания задания можно растолковать материал, чтобы ребенок не чувствовал безысходность и не плакал над книгами. Затем следует оставить его одного для выполнения решений.