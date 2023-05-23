Образование 23 мая 2023, 12:42 Психолог Наумова объяснила, как настроить ребенка на поступление в хороший вуз Психолог Наумова: нужно не бояться подавать документы в несколько вузов

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Перед тем, как подавать документы в вуз, стоит узнать у ребенка о его предпочтениях, кем он видит себя в будущем, какую бы профессию хотел освоить. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

Она также добавила, что не нужно бояться подавать документы сразу в несколько вузов.

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«Если ребенок мечтает осваивать специальность в престижном вузе, тут важно не бояться, не тушеваться, нужно ставить план и заниматься. Мотивируем выпускника следующим образом: что ты сам хочешь, какую специальность мечтаешь получить?» — сказала она.

Ребенок должен сам иметь свое мнение и понимать, что для него ценно. Правильные вопросы помогут направить ребенка и выявить его истинные потребности, резюмировала специалист.