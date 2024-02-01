Образование 01 февраля 2024, 14:09 Психолог Минченко посоветовала школьникам эффективнее планировать время при подготовке к ЕГЭ

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Чтобы подготовка к ЕГЭ проходила более эффективно, нужно грамотно планировать время. Об этом РИАМО рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Ирина Минченко

Она посоветовала использовать технику батчинга. Она заключается в том, чтобы выделять время под однотипные задачи. Например, гораздо эффективнее потратить час на составление таблиц или отправку сообщений, чем делать отвлекаться на единичные эпизоды.

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Как добавил «МК в Питере», лучше купить себе планер, а также грамотно организовать рабочее место для более эффективной подготовки.

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