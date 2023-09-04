Образование 04 сентября 2023, 15:16 Психолог Метелева рассказала, что нельзя наказывать ребенка за плохие оценки

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Если ругать и наказывать ребенка за плохие оценки в школе, это не приведет ни к каким положительным результатам. Об этом «Известиям» рассказала клинический психолог Татьяна Метелева.

Лучше объяснить ребенку, что отметки в школе — это аналог зарплаты в будущем. И что нужно с ранних лет учиться их зарабатывать. Но ни в коем случае не стоит доходить до наказаний и унижений.

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Как добавил сайт Ura.ru, при это нельзя и совсем не обращать внимания на успеваемость ребенка. Просто следует выстраивать доверительные отношения и мотивировать школьника в разговоре.

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