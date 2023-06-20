Образование 20 июня 2023, 14:25 Психолог Малахова рассказала, должны ли родители помогать ребенку с выбором вуза Психолог Малахова: родитель может взять на себя ответственность по выбору варианта

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Родители могут помочь ребенку выбрать учебное заведение, если тот находится в полной растерянности и не знает, куда пойти учиться. Об этом «ФедералПресс» сообщила психолог Полина Малахова.

Специалист отметила, что ребенок может изменить свой выбор в любой момент, и к тому нужно быть готовым.

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«Однако нужно понимать, что в дальнейшем он может принять другое решение и все же пойти своим путем», — добавила психолог.

Малахова порекомендовала заранее продумать возможные варианты, а затем составить четкий и понятный план.

Во вторник, 20 июня, во всех российских вузах стартует приемная кампания.