03 апреля 2024, 13:24
Психолог Леонтович: система школьного образования в РФ выиграет от сокращения числа контрольных
Президент РФ Владимир Путин поручил сократить число домашних заданий в школах и убрать лишние контрольные работы. В беседе с Общественной Службой Новостей ситуацию прокомментировал психолог и педагог Александр Леонтович.
По его мнению, соответствующие меры окажут положительное влияние на российскую систему образования. Дети будут лучше усваивать материал, пояснил эксперт.
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«Если вместо какого-то урока <…> ребенок съездит на какую-то интересную выставку, <…> у него повысится мотивация к освоению данного предмета», — добавил Леонтович.
Специалист также отметил, что жесткую систему сетки учебных часов можно назвать избыточной.
Школы
Владимир Путин
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