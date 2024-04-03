Образование 03 апреля 2024, 13:24 Психолог Леонтович: система школьного образования в РФ выиграет от сокращения числа контрольных

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Президент РФ Владимир Путин поручил сократить число домашних заданий в школах и убрать лишние контрольные работы. В беседе с Общественной Службой Новостей ситуацию прокомментировал психолог и педагог Александр Леонтович.

По его мнению, соответствующие меры окажут положительное влияние на российскую систему образования. Дети будут лучше усваивать материал, пояснил эксперт.

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«Если вместо какого-то урока <…> ребенок съездит на какую-то интересную выставку, <…> у него повысится мотивация к освоению данного предмета», — добавил Леонтович.

Специалист также отметил, что жесткую систему сетки учебных часов можно назвать избыточной.