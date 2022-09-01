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Психолог Котова объяснила, почему не нужно делать домашние задания вместе с ребенком

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Родителям не стоит делать уроки вместе с ребенком. Помогать можно только в том случае, если у него действительно возникают сложности. Об этом в разговоре с News.ru рассказала детский психолог Светлана Котова.

Она пояснила, что если делать задания вместе с ребенком на постоянной основе, у него не разовьется навык самостоятельности. Он привыкнет, что все трудные задачи всегда выполняют за него.

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«Даже первокласснику родители помогают только тогда, когда видят, что помощь нужна и ребенок эту помощь запрашивает. В этом и есть суть воспитания, чтобы не делать за ребенка, а делать вместе с ним, а потом он выполняет один. Постоянное выполнение уроков с родителями чревато тем, что у ребенка не сформируется самостоятельность, он всегда будет думать, что за него сделают мама или папа», — пояснила Котова.

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