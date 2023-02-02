Образование 02 февраля 2023, 23:15 Психолог Ивашина рассказала, как научить ребенка финансовой грамотности Психолог Ивашина посоветовала объяснять детям важность накоплений

Читать 360tv в

Ребенка с раннего возраста стоит приучать обращаться с деньгами. Психолог, руководитель программного лагеря «Форсаж» Полина Ивашина рассказала, как научить детей пользоваться средствами. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалист пояснила, что маленьких детей стоит брать с собой в магазин за покупками. Ребенку стоит дать возможность выбирать продукты, сравнивать цены, а также самостоятельно платить на кассе.

Реклама

С того момента, как ребенок пошел в первый класс, ему стоит давать деньги на карманные расходы. Нужно объяснить, что средства можно потратить сразу или же отложить на более крупную покупку.