27 июля 2023, 18:47
Психолог Гришина посоветовала отвезти ребенка в деревню без интернета, чтобы у него появился интерес к чтению
Школьникам на лето обычно задают внушительный список литературы, но только заставить ребенка читать может не каждый родитель. Как простимулировать школьника, «Газете.ru» рассказала психолог Ирина Гришина.
По ее словам, нужно, чтобы у ребенка появилась мотивация. А для этого необходимо исключить отвлекающие факторы. В частности, отличный способ — увезти школьника в деревню или домик в лесу. То есть в те места, где нет интернета. Тогда книга станет отличной альтернативой для досуга.
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Также можно организовать семейный клуб читателей, на собраниях которого будете обсуждать разные произведения.
Дети
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