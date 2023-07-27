Образование 27 июля 2023, 18:47 Психолог Гришина посоветовала отвезти ребенка в деревню без интернета, чтобы у него появился интерес к чтению

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Школьникам на лето обычно задают внушительный список литературы, но только заставить ребенка читать может не каждый родитель. Как простимулировать школьника, «Газете.ru» рассказала психолог Ирина Гришина.

По ее словам, нужно, чтобы у ребенка появилась мотивация. А для этого необходимо исключить отвлекающие факторы. В частности, отличный способ — увезти школьника в деревню или домик в лесу. То есть в те места, где нет интернета. Тогда книга станет отличной альтернативой для досуга.

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Также можно организовать семейный клуб читателей, на собраниях которого будете обсуждать разные произведения.

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