Образование 26 февраля 2024, 12:39 Психолог Гольдштейн назвала рассеянность самой распространенной причиной неуспеваемости по точным наукам

Читать 360tv в

К самым распространенным причинам неуспеваемости ребенка по точным наукам относятся рассеянность, невнимательность и неумение фокусироваться. Не стоит думать, что неспособность понять математику, является признаком недостатка интеллекта, рассказала «Газете.Ru» психолог Онлайн-школы № 1 Кира Гольдштейн.

Специалист пояснила, что для каждого ребенка подходит свой метод обучения. Многие дети способны лучше усвоить материал, если применять математические упражнения на практике. Можно использовать реальные примеры, проводить эксперименты или создавать проекты, добавила психолог.

Реклама

«Когда дети видят, какие преимущества и практическую пользу приносят точные науки в повседневной жизни, они могут стать более мотивированными для их изучения», — сказала Гольдштейн.