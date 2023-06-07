Образование 07 июня 2023, 15:35 Психолог Екушевская посоветовала поступить в колледж в случае неудачи на ЕГЭ

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Если выпускник провалился на ЕГЭ, то не стоит отчаиваться, можно всегда рассмотреть вариант с колледжем. Об этом «Газете.Ru» рассказала психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.

По ее словам, не стоит также забывать о существовании резервного дня. В него можно попробовать пересдать неудачные результаты. Есть шанс попробовать еще, раз, если и вторая попытка провалилась. Но третий раз придется уже на сентябрь. Но в таком случае время для поступления в вуз уже будет потеряно. Но в него можно поступить и после техникумов и колледжей.

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«Также некоторые вузы в России предлагают программы, которые не требуют сдачи ЕГЭ для поступления. <…>В этом случае выпускник может сразу приступить к получению специальности и при этом избежать стресса от пересдач», — отметила Анастасия Екушевская.

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