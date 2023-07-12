Образование 12 июля 2023, 14:00 Психолог Екушевская посоветовала переводить ребенка на домашнее обучение, если он обгоняет школьную программу

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Если ребенок имеет интеллектуальный потенциал выше среднего, то семейное обучение может обеспечить его более гибкой образовательной программой. Об этом изданию Life сообщила психолог, куратор хоумскулинг-программ онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.

Родители старшеклассников также могут перевести ребенка на домашнее обучение, если он выбрал для дальнейшего получения образования определенные предметы. Обучение дома в данном случае обеспечит более интенсивную подготовку.

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Екушевская добавила, что иногда домашнее обучение может стать альтернативой классическому, если родители ввиду своей работы много путешествуют.