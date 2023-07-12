12 июля 2023, 14:00
Психолог Екушевская посоветовала переводить ребенка на домашнее обучение, если он обгоняет школьную программу
Если ребенок имеет интеллектуальный потенциал выше среднего, то семейное обучение может обеспечить его более гибкой образовательной программой. Об этом изданию Life сообщила психолог, куратор хоумскулинг-программ онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.
Родители старшеклассников также могут перевести ребенка на домашнее обучение, если он выбрал для дальнейшего получения образования определенные предметы. Обучение дома в данном случае обеспечит более интенсивную подготовку.
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Екушевская добавила, что иногда домашнее обучение может стать альтернативой классическому, если родители ввиду своей работы много путешествуют.
Школы
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