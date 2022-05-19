Психолог Дулепова дала советы выпускникам перед ЕГЭ

Одиннадцатиклассникам скоро предстоит сдавать ЕГЭ. Психолог Светлана Дулепова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала, как снизить волнение перед экзаменами.

К экзамену нужно относиться проще, понимая, что это всего лишь переход на следующую стадию обучения. Грамотный настрой поможет снизить тревогу. Волнуются люди обычно в свободное от действий время, поэтому перед экзаменом нужно тщательно подготовиться и хорошо выспаться, а придя на экзамен — сразу взяться за работу, тогда на тревогу и беспокойство не останется времени.

Успокоительные препараты лучше не использовать, добавил Piter.TV. Они могут не дать нужного эффекта, а некоторые из них могут снизить концентрацию внимания.