Психолог дал советы родителям для поддержки ребенка перед ЕГЭ

Психолог, преподаватель НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» Анастасия Пономаренко дала родителям несколько советов, которые помогут настроить ребенка на хорошую сдачу ЕГЭ, написал сайт kp.ru.

Специалист призвала не запугивать детей. Из-за страха у ребенка появляется состояние выученной беспомощности. Кроме этого, важно оценить настоящее положение вещей. Твердить ребенку, что он и так все отлично знает тоже не стоит. Школьник должен хорошо подготовиться к экзамену, а не надеяться на чудо. Пономаренко отметила, что эмоции лучше замещать реальными действиями — садиться и выполнять задания вместо лишних причитаний и возмущений.

Еще нужно понять, как именно ребенок эффективнее всего усваивает материал.

«Например, для людей с техническим складом ума больше подойдут блок-схемы, таблицы, а кому-то проще посадить перед собой человека и все ему пересказать. Кстати, очень хорошо работает такой метод: прочитав параграф, надо попробовать пересказать его условному пятикласснику буквально в трех-пяти предложениях», — объяснила эксперт.

Также при подготовке в ЕГЭ необходимы регулярность, наличие запасных планов на случай плохой сдачи и стрессоустойчивость.