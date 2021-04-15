Психолог дал советы по психологической подготовке к ЕГЭ

Психолог Жанна Кокорева рассказала, как психологически подготовиться к ЕГЭ ученикам и родителям. Об этом сообщило РИА ФАН.

Она заявила, что экзамены — это серьезное испытание. Кокорева посоветовала наладить режим сна, готовиться последовательно и к комфортной обстановке, вовремя отдыхать, а также не забывать про смену деятельности. Отлично подойдут физические нагрузки, уточнила психолог.

«Здесь очень важно уметь справиться с волнением и переживаниями», — заключила она.