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    15 апреля 2021, 13:05

    Психолог дал советы по психологической подготовке к ЕГЭ

    Дарья Морозова

    Психолог Жанна Кокорева рассказала, как психологически подготовиться к ЕГЭ ученикам и родителям. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Она заявила, что экзамены — это серьезное испытание. Кокорева посоветовала наладить режим сна, готовиться последовательно и к комфортной обстановке, вовремя отдыхать, а также не забывать про смену деятельности. Отлично подойдут физические нагрузки, уточнила психолог.

    «Здесь очень важно уметь справиться с волнением и переживаниями», — заключила она.