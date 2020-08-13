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    13 августа 2020, 16:34

    Психолог дал советы по поиску друзей в школе

    Алена Макаренко

    Успешность ребенка в школе зависит не только от его умственных способностей, но и от умения выстраивать отношения с окружающими. Как нужно заводить друзей, объяснила психолог-практик, преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Марина Розенова. Ее слова привел сайт kp.ru.
    Психолог дал советы по поиску друзей в школе

    В начальной школе родители и учителя должны поддержать первоклашку и объяснить, как выстраиваются деловые отношения. Например, стоит рассказать, о чем можно поговорить с другими детьми в классе, как организовать совместную деятельность.

    Психологи говорят, что в начальных классах ученики могут расценивать как агрессию любопытство и внимание по отношению к себе со стороны одноклассников. В таком случае взрослые должны научить ребят видеть общие интересы.

    В начальной школе дети также еще и эгоцентричны, весь окружающий мир в их сознании вращается вокруг их личности. Поэтому родители должны рассказать, как лучше всего договориться, найти общий язык, помириться, а также понять, что друг не хотел тебя обидеть или сделать что-то плохое.

    Кроме того, психологи считают, что начало учебного года, первые три месяца, — сложный период для школьников. Это еще время адаптации, поэтому здесь пока рано говорить о новых отношениях. А через три месяца ребенок уже готов заводить друзей. Установить общую дружескую атмосферу помогут Дни рождения, совместные праздники внутри класса. Такие события научат выбирать и преподносить подарок, выражать симпатию, приглашать друга в гости.

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