Психолог дал советы по поиску друзей в школе

В начальной школе родители и учителя должны поддержать первоклашку и объяснить, как выстраиваются деловые отношения. Например, стоит рассказать, о чем можно поговорить с другими детьми в классе, как организовать совместную деятельность.

Психологи говорят, что в начальных классах ученики могут расценивать как агрессию любопытство и внимание по отношению к себе со стороны одноклассников. В таком случае взрослые должны научить ребят видеть общие интересы.

В начальной школе дети также еще и эгоцентричны, весь окружающий мир в их сознании вращается вокруг их личности. Поэтому родители должны рассказать, как лучше всего договориться, найти общий язык, помириться, а также понять, что друг не хотел тебя обидеть или сделать что-то плохое.

Кроме того, психологи считают, что начало учебного года, первые три месяца, — сложный период для школьников. Это еще время адаптации, поэтому здесь пока рано говорить о новых отношениях. А через три месяца ребенок уже готов заводить друзей. Установить общую дружескую атмосферу помогут Дни рождения, совместные праздники внутри класса. Такие события научат выбирать и преподносить подарок, выражать симпатию, приглашать друга в гости.