Психолог дал советы по подготовке ребенка к учебе в школе

Психолог Наталья Наумова дала советы по подготовке будущих первоклассников к школе. По словам эксперта, адаптироваться к учебе дети должны примерно за год до поступления, написало РИА ФАН.

Сперва важно обратиться к нейропсихологу. Он выяснит, какие лобные структуры развиты у ребенка, а с какими еще нужно будет поработать.

«Можно искать вместе с ребенком сходство и различие двух картинок. Учимся рисовать картинку по клеточкам, срисовывая ее с образца. В школе очень важно ориентироваться на листе бумаги, то есть для того, чтобы написать, число необходимо помнить сколько клеточек и в какую сторону нужно отсчитать», — привела пример Наумова.

Помимо прочего, важно давать дошколенку разные задания и поручения по хозяйству. Можно попросить ребенка взять лейку и полить цветы. Благодаря этому у детей повышается уровень концентрации внимания.

Ранее сообщалось, что основной набор детей в подмосковные школы искусств открыли 15 апреля. Записать ребенка в кружки и секции можно онлайн благодаря порталу госуслуг.