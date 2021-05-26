Психолог дал советы, как без волнений отпустить ребенка учиться в другой город

Семейный психолог Наталья Наумова дала советы, как без лишнего стресса отпустить ребенка учиться в другой город и подготовить его к взрослой жизни, написало РИА ФАН.

Она отметила, что важно принимать такое решение всей семьей единогласно.

«Часто бывает так, что только один из родителей принимает решение отправить ребенка учиться в другой город без его согласия и без согласия второго взрослого. И ребенок находится между двух огней — это и есть самая сложная ситуация», — пояснила психолог.

Важнее всего определить, чего хочет сам ребенок. Папа и мама не должны решать за свое чадо глобальные вопросы его будущего. При этом подростку важно чувствовать себя нужным и защищенным. Если ребенок действительно готов переехать в другой город ради учебы, но присутствует тревога, необходимо обратиться к психологу и проработать все сомнения и переживания.

Наумова добавила, что, если ребенок не адаптирован и ничего не умеет, велика опасность попасть в неприятную ситуацию. Для уменьшения этих рисков членам семьи следует поговорить дома и объективно посмотреть на перспективу.