Психолог дал советы абитуриентам перед поступлением

Психолог Екатерина Кулагина дала советы абитуриентам, как снизить тревожность перед поступлением в вуз. Об этом сообщила газета «Известия».

Она посоветовала распланировать все возможные варианты развития событий, в том числе и неудачные. Эксперт уточнила, что многие боятся не сдать экзамен, но при этом не задумываются над тем, что произойдет, если это случится.

«Как будто жизнь заканчивается на моменте экзамена», — пояснила Кулагина.

Она рассказала, что стоит обдумать дальнейшие шаги в случае неудачной сдачи.

«Куда будем пробовать поступать, как решать вопрос с армией и тому подобное. Думать об этом неприятно, смириться с этими вариантами тяжело, но именно наличие „следующего шага“ на все, даже негативные, случаи дает внутреннюю свободу, а значит, снижает тревогу», — пояснила психолог.

Также она порекомендовала побольше разузнать о том, как проходят экзамены, чтобы быть морально готовым к ним. Например, расспросить тех, кто выпускался раньше.

«И наконец, почаще вспоминайте, что „и это пройдет“. Через экзамены нужно просто пройти, как через темный коридор, просто делая шаг за шагом, просто переставляя ноги, что бы ни происходило», — заключила Кулагина.