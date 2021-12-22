Психфак МГУ пообещал девятилетней студентке комфортное пребывание

Факультет психологии МГУ пообещал девятилетней студентке обеспечить ей комфортное пребывание в вузе. Об этом заявили в пресс-службе психфака.

«Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета», — привел сообщение пресс-службы ТАСС.

Ранее отец девятилетней студентки вызвал полицию на кафедру факультета психологии. Он заявил, что его дочь слишком долго удерживали в аудитории во время экзамена по предмету «Введение в психологию».

По словам Евгения Теплякова, на письменный ответ было отведено всего 20 минут. При этом девочку не отпускали полтора часа. Мужчина отметил, что все его вопросы игнорировались. В результате отец отправился самостоятельно забирать дочь. После скандала он пообещал написать заявление на руководство вуза в Рособрнадзор, Следственный комитет и прокуратуру.

Юная москвичка поступила в МГУ после того, как успешно сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Экзамены она проходила в возрасте восьми лет.