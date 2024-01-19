Образование 19 января 2024, 13:11 Проводить уроки о грамотном уходе за животными предложили в Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг

Читать 360tv в

В российских школах предложили ввести уроки о грамотном уходе за домашними питомцами. С таким предложением выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, написал RT.

В своем письме к министру просвещения России Сергею Кравцову Ветров написал, что дети должны учиться ухаживать за питомцами и иметь возможность «направлять свою заботу и созидательную энергию на них».

Реклама

Ветров считает, что отношение к окружающей среде во многом характеризует общество целиком.