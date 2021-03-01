Рособрнадзор подсчитал число всероссийских проверочных работ

Всероссийские проверочные работы (ВПР) для учеников 4-8-х классов пройдут в штатном режиме. Учащиеся 11-х классов напишут их по решению школы. Всего в них примут участие более семи миллионов школьников.

Об этом агентству ТАСС сообщила пресс-служба Рособрнадзора. ВПР для 11-х классов пройдут 1–26 марта, для остальных классов — с 15 марта по 21 мая. Конкретные даты определят школы. Варианты проверочных работ будут сформированы для каждой школы индивидуально.

Одиннадцатиклассники напишут работы по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам — английскому, немецкому или французскому.

Учащиеся четвертых классов напишут работы по русскому языку, математике и окружающему миру, 5-х классов — русскому языку, математике, истории, биологии, 6-х и 8-х классов — русскому языку и математике, для 7-х — русскому и иностранному языкам, математике, истории, биологии, географии, обществознанию, физике.

Шестиклассникам могут предложить ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам — по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике.

Информация о распределении предметов по классам в каждой параллели школы получат через их личные кабинеты в федеральной информационной системе оценки качества образования.

В Минпросвещения РФ предположили, что для выпускников колледжей может появиться новый документ — паспорт компетенций, который будет выдаваться вместе с дипломом.