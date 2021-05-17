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    17 мая 2021, 18:22

    Процент охраняемых Росгвардией школ Башкирии назвали в Минобразования

    Полина Петрова

    Министр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что только 60% школ региона находятся под стражей Росгвардии. В прошлом году на охрану школ было выделено 233 миллиона рублей, написало издание mkset.

    Процент охраняемых Росгвардией школ Башкирии назвали в Минобразования

    Хажин отметил, что годом ранее на эти цели было выделено 300 миллионов рублей. По его словам, деньги пошли на укрепление антитеррористической защищенности. В образовательных организациях были установлены системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, сигнализации и металлоискатели.

    Также управление Росгвардии в три раза повысило тарифы на техническую охрану объектов. Раньше учреждения платили около трех рублей за один час, теперь цифра увеличилась почти до 10 рублей в час.

    «Резкое повышение стоимости такой услуги привело к резкому повышению расходов и составило порядка 52,5 миллионов рублей. Это приводит к дополнительным ежегодным расходам средств в размере 141 миллионов рублей ежегодно», — пояснил Хажин.

    По этой причине не все учебные организации Башкирии охраняются Росгвардией.