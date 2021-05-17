Процент охраняемых Росгвардией школ Башкирии назвали в Минобразования

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что только 60% школ региона находятся под стражей Росгвардии. В прошлом году на охрану школ было выделено 233 миллиона рублей, написало издание mkset.

Хажин отметил, что годом ранее на эти цели было выделено 300 миллионов рублей. По его словам, деньги пошли на укрепление антитеррористической защищенности. В образовательных организациях были установлены системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом, сигнализации и металлоискатели.

Также управление Росгвардии в три раза повысило тарифы на техническую охрану объектов. Раньше учреждения платили около трех рублей за один час, теперь цифра увеличилась почти до 10 рублей в час.

«Резкое повышение стоимости такой услуги привело к резкому повышению расходов и составило порядка 52,5 миллионов рублей. Это приводит к дополнительным ежегодным расходам средств в размере 141 миллионов рублей ежегодно», — пояснил Хажин.

По этой причине не все учебные организации Башкирии охраняются Росгвардией.